محافظ قلقيلية: تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووزعت الإصابات الجديدة في مدينة قلقيلية، بواقع 26، و"حبلة"، إصابة واحدة، و"عزبة سلمان"، إصابة واحدة، و"كفر قدوم": واحدة.





وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة حتى 1/9/2020، 467 إصابة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) ارتفع إلى 42، بعد تسجيل 29 إصابة جديدة من المخالطين.