محافظ قلقيلية: تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة قلقيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) ارتفع إلى 42، بعد تسجيل 29 إصابة جديدة من المخالطين.
أعلنت محافظة قلقيلية، مساء أمس الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) ارتفع إلى 42، بعد تسجيل 29 إصابة جديدة من المخالطين.
ووزعت الإصابات الجديدة في مدينة قلقيلية، بواقع 26، و"حبلة"، إصابة واحدة، و"عزبة سلمان"، إصابة واحدة، و"كفر قدوم": واحدة.
وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة في المحافظة حتى 1/9/2020، 467 إصابة.
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