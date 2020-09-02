"التربية" تبدأ البث التجريبي لقناة فلسطين التعليمية

وقناة فلسطين التعليمية ضمن الباقة الفلسطينية "بال سات" وبتقنية "HD" عالية الجودة، على أقمار "عرب سات"، و"نايل سات" على الترددات التالية: "عرب سات" 11958 أفقي، و"نايل سات" 12688 عامودي.



ويأتي إطلاق القناة التعليمية الجديدة مع بدء العام الدراسي في ظل الأوضاع الصحية وجائحة (كورونا)، وذلك بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس.



وكان المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، قد وقعا اتفاقية إطلاق القناة في وقت سابق من هذا اليوم.



بدوره، شكر الوزير عورتاني مؤسسة الإعلام الرسمي على الجهد المميز والسرعة التي تمت في إطلاق القناة.



ومن جانبه، قال الوزير عساف إن إطلاق هذه القناة تم بتعليمات من الرئيس محمود عباس، لما تمثله من أهمية لطلبتنا وعلى مستقبلهم الأكاديمي وقضية شعبنا العادلة في الحرية والاستقلال.



