محافظ قلقيلية يصدر بياناً بشأن تداول أسماء طالبات على أنها حالات مصابة بفيروس (كورونا)





وفيما يلي نص بيان رواجبة الذي نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك):



تداولت بعض المواقع والمجموعات اليوم قائمة بأسماء طالبات إحدى المدارس في مدينة قلقيلية على أنها أسماء لمصابين بفيروس (كورونا)، وأمام هذا الحدث الشنيع والذي لا يمت للحقيقة بشيء، نؤكد على ما يلي:



• هذه أسماء لطالبات في المرحلة الأساسية ولا علاقة لها بوباء (كورونا)، وتم الزج بأسمائهن من باب خلق حالة من الإرباك المتعمد والمقصود.



• نحذر من التعامل وتناقل هذه القائمة وغيرها من الأخبار غير المؤكدة والتي تعمل على خلق حالة من البلبلة والذعر بين المواطنين.



• نؤكد على أن هذا العمل وغيره من الأعمال المشابهة لن يمر مرور الكرام وسيحاسب كل من تثبت صلته بتلفيق الأسماء ونشرها.



• إن المصدر الوحيد والمرجعية في موضوع الحالات المصابة هي وزارة الصحة وأية أسماء أو قوائم خارج هذا الإطار مضللة وسنتعامل بالقانون مع الاشخاص الذي ينصبون أنفسهم مرجعية للمعلومات.



رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة يصدر بياناً بشأن تداول أسماء طالبات على أنها حالات مصابة بفيروس (كورونا).