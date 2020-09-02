للحد من انتشار (كورونا).. استمرار حظر التجول بمحافظات القطاع لليوم التاسع توالياً





وقال: "نحاول أن نقطع تفاصيل المناطق في قطاع غزة، لكسر حلقات التفشي بسبب الكثافة السكانية وزيادة أعداد المخالطين".



ونوه القدرة إلى وجود 313 مريضًا بفيروس (كورونا) في مستشفى الوبائيات والعزل في قطاع غزة، يتم متابعة حالتهم، لافتًا إلى أن من بينهم حالتين في وضع حرج.

رام الله - دنيا الوطنللحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، يتواصل قرار حظر التجول بمحافظات قطاع غزة، لليوم التاسع على التوالي.وكان القرار بدأ العمل به يوم الثلاثاء 25 من آب/أغسطس الماضي، عقب اكتشاف إصابات بالفيروس داخل المجتمع بالقطاع، في حين ظل المعدل اليومي للإصابات بالفيروس يرتفع تدريجياً منذ ذلك الحين.وفي آخر إحصائياتها بشأن الحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة: إن الوزارة مستمرة في متابعة خارطة الوباء، مشيراً إلى أن خارطة المخالطين للإصابات تتسع، وحجم انتشار الفيروس لربما يتزايد.وأضاف القدرة، وفق إذاعة (القدس): "لدينا أعداد كبيرة من المخالطين والطواقم الطبية تقوم بسحب عينات كبيرة جدًا، ولدينا قدرات تسمح بإجراء نحو 1000 فحص يومياً".وأشار إلى وجود لجنة مختصة من وزارتي الصحة والداخلية بغزة، ستقوم بتقصي المخالطين، وإجراء المسحات لكسر حلقات تفشي الوباء في القطاع.