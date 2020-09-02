مسؤول إماراتي: حصلنا على ضمانات بشأن خطة الضم وسنفتح سفارة بتل أبيب





جاء ذلك في تصريحات للصحفيين الاسرائيليين الذين رافقوا الوفد الإسرائيلي-الأمريكي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأوضح المشرخ أن التطبيع سيستمر حتى لو نفذت إسرائيل وبسطت سيادتها على مناطق في الضفة، قائلا: "لا يمكننا التكهن بما ستفعله إسرائيل في المستقبل، لكن لدينا ضمانات من الولايات المتحدة وكذلك من إسرائيل ونحن نثق في تلك التأكيدات".



وأكد في نفس الوقت أن هذا هو أحد شروط إقامة العلاقات الدبلوماسية، مشيراً إلى أنه سيتم فتح سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب.



وتطرق المسؤول الإماراتي، إلى صفقة أسلحة تبيع بموجبها الولايات المتحدة طائرات "F-35" إلى أبو ظبي، قائلاً: إن الطلب موجود منذ فترة طويلة، ولم يكن هذا هو الشرط أو المحرك لهذه الاتفاقية.



رام الله - دنيا الوطنقال المدير العام لوزارة الخارجية الإماراتية، جمال المشرخ: إن بلاده حصلت على ضمانات وتأكيدات من الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم تنفيذ خطة الضم في الضفة وغور الأردن.