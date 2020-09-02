تونس: البرلمان يمنح الثقة لحكومة هشام المشيشي





وكانت الحكومة الجديدة تحتاج فقط لـ109 أصوات للحصول على ثقة المؤسسة التشريعية، فيما يأتي ذلك بعد ساعات من النقاشات في الجلسة التي انطلقت صباح أمس الثلاثاء.



وقال رئيس الحكومة لأعضاء البرلمان: إن مواجهة التحديات الاقتصادية التي وصفها بالخطيرة، ستكون أبرز أولوياته حكومته، كما نقلت قناة (الجزيرة).



وقال المشيشي (46 عاما) في كلمة لدى افتتاح جلسة البرلمان لمنح الثقة إن غياب الاستقرار السياسي في البلاد خلال السنوات العشر الماضية حال دون تحقيق الأهداف المنشودة في التنمية. وأضاف المسؤول التونسي أن غياب الاستقرار أفقد الكثير من التونسيين الأمل في تحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا أن حكومته تضم كفاءات غير متحزبة.

وجدّد المشيشي تأكيد التزامه بالتعاون مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية من أجل القيام بالإصلاحات الضرورية في مختلف المجالات في تونس.



رام الله - دنيا الوطنصادق البرلمان التونسي فجر اليوم الأربعاء، بالثقة لحكومة هشام المشيشي بأغلبية 134 صوتا، مقابل 67 نائباً صوتوا بحجب الثقة.