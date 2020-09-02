كيف بدت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء؟

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأربعاء، الموافق الثاني من أيلول/ سبتمبر 2020 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.35 شيكل.



الدينار الأردني: 4:72 شيكل.



اليورو الأوروبي: 4.02 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.