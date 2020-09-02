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شاهد: مقطع فيديو يكشف حقيقة مقتل خليفة سليماني بغارة إسرائيلية

شاهد: مقطع فيديو يكشف حقيقة مقتل خليفة سليماني بغارة إسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
ظهر قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، في شريط فيديو جديد، بعد نشر أنباء عن مقتله بغارة إسرائيلية على جنوب دمشق، ليلة أمس الاثنين.

وذكرت وكالة (مهر) الإيرانية، أن إسماعيل قاآني، زار في وقت سابق من مساء اليوم، منزل حسين بورجعفري، الذي كان مرافقاً للقائد السابق لفيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، أثناء اغتياله، في غارة أمريكية على مطار بغداد الدولي.

وقال قاآني خلال زيارته منزل بورجعفري: "ندعو الله أن يرحم روح الشهيد ويرفع مقامه، وأن يوفقنا في السير على خطاهم".

ونشر شريط الفيديو لقاآني من قبل وكالة أنباء التلفزيون الإيراني بعد تداول تقارير أكدت مقتله في الغارة الإسرائيلية على جنوب دمشق، ليلة أمس الاثنين.

ويكشف شريط الفيديو الذي ظهر فيه قائد فيلق القدس الإيراني خلال زيارة منزل بورجعفري، توجهه لصلاة المغرب، في إشارة إلى أن الفيديو حديث التسجيل، وذلك لنفي مقتله في الغارة الإسرائيلية على دمشق مساء أمس الاثنين.

 

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