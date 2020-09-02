ماكرون يُعلق على إعادة نشر صحيفة فرنسية رسوم مسيئة للنبي محمد

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه ليس من شأنه التعليق على قرار الصحفيين بالنشر، في إشارة إلى إعادة نشر صحيفة "شارلي إيبدو" رسوم مسيئة للنبي "محمد".



وأضاف ماكرون، وفق وكالة (رويترز)، ردًا على سؤال حول قرار الصحيفة: "لدينا حرية تعبير وحرية عقيدة، لدينا حريات في فرنسا لكن علينا أيضًا إظهار الاحترام والكياسة".



وأكد الرئيس ماكرون الذي أنهى رحلة مدتها يومين في لبنان، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة بيروت: "علينا ألا ننجر لحوار الكراهية".



قالت الصحيفة الأسبوعية الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو"، التي كانت هدفًا لمسلحين متشددين عام 2015، اليوم الثلاثاء، إنها أعادت نشر الرسوم الكاريكاتورية المثيرة للجدل للنبي "محمد" بمناسبة بدء محاكمة المتواطئين في الهجوم.



وكتب المخرج، لوران ريس سوريسو، في افتتاحية الإصدار الأخير: "لن نتراجع. لن نستسلم أبدًا. الكراهية التي أصابتنا لا تزال قائمة، ومنذ عام 2015، استغرق الأمر وقتًا للتحول، وتغيير مظهرها، وتغيب عن الأنظار، ومواصلة حملتها بهدوء".





رام الله - دنيا الوطن