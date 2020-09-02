صحفي من غزة يعرض كليته للبيع لإنقاذ حياة شقيقته الصحفية

عرض الصحفي محمد اللوح من قطاع غزة، كليته للبيع لإنقاذ حياة شقيقته الصحفية صافنياز اللوح التي أصيبت بجروح بالغة إثر حادث سير وتوفيت والدتها بنفس الحادث.





وقال اللوح، في منشور له عبر فيسبوك: "بعد فشل كل المناشدات من أجل علاج شقيقتي الصحفية صافيناز بكر اللوح التي ترقد بين الحياة والموت نتيجة إصابتها بحادث السير الأسبوع الماضي قررت رسمياَ عرض كليتي للبيع لإنقاذ حياة شقيقتي وأنا جاهز لهيك آمر".





ولاحقاً، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ونقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إنهم تابعوا منذ اللحظة الأولى، الحادث المؤسف، الذي تعرضت له الزميلة صافيناز اللوح وعائلتها.





وأضاف النقابة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "قبل قليل، أبلغ رئيس الوزراء، محمد اشتية، نقيب الصحفيين بقراره، واستجابته لطلب نقابة الصحفيين، بتحويلها إلى مستشفى المقاصد بالقدس".





وتابع البيان: "تؤكد نقابة الصحفيين، أنها ستواصل جهودها مع الزميلة صافيناز، حتى تتلقى العلاج اللازم، متمنين لها الشفاء العاجل، وأن وتعود إلى أسرتها الصحفية وعائلتها".





وأكمل البيان: "تتقدم نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالشكر إلى الدكتور محمد اشتية، رئيس وزراء دولة فلسطين على استجابته، كما تشكر الجسم الصحفي، الذي وقف بقوة مع الزميلة في هذا الحدث المؤلم والمؤسف".





رام الله - دنيا الوطن