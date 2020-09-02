عريقات والصفدي يؤكدان التمسك بمبادرة السلام العربية

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأيمن الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الأردني ، على وجوب التمسك العربي بمبادرة السلام العربية أكثر من أي وقت مضى.



كما أكد الجانبان خلال اتصال هاتفي على إنهاء الاحتلال ، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية ، وتأكيد الرفض للضم والابارتهايد.