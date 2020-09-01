قيادي بالجهاد تعليقاً على وفاة ثلاثة أطفال حرقاً: آلا شاهت وجوه المحاصرين

علقت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، على حادثة وفاة ثلاثة أطفال حرقاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.





وقال شهاب، في تصريح له عبر (فيسبوك): "ثلاثة شهداء أطفال أشقاء، جراء حريق في منزل عائلة الحزين في مخيم النصيرات، آلا شاهت وجوه المحاصرين، ومن يتآمرون لإبقاء الحصار، والأزمات التي أثقلت كاهل المواطنين، وفاقمت من عذاباتهم وآلامهم".





وأضاف شهاب: "ألا خسئ الضمير العالمي المتبلد والمنافق والمخادع، الذي عميت بصيرته أمام حصار غزة وأوجاعها، رحم الله الأطفال الثلاثة من أبناء عائلة الحزين، وعوائل غزة وبيوتها كلها حزينة أمام فاجعة هذه العائلة، ومصابها الأليم".





وأكمل شهاب: "حزن متجدد، عساه يوقظ فينا جميعاً روح المسؤولية والتعاون والتراحم والعمل بقوة وثبات لإنهاء حصار طال أمده، وإنهاء أزمة الكهرباء، التي استعصت على الحل بسبب ألاعيب السياسة وخبثها، رحم الله الشهداء الأطفال يوسف ومحمد ومحمود".



الجدير ذكره، أن الدفاع المدني في غزة، أعلن مساء اليوم عن وفاة ثلاثة أطفال في حريق منزلهم بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن