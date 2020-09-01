شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد تعليقاً على وفاة ثلاثة أطفال حرقاً: آلا شاهت وجوه المحاصرين

قيادي بالجهاد تعليقاً على وفاة ثلاثة أطفال حرقاً: آلا شاهت وجوه المحاصرين
رام الله - دنيا الوطن
علقت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، على حادثة وفاة ثلاثة أطفال حرقاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال شهاب، في تصريح له عبر (فيسبوك): "ثلاثة شهداء أطفال أشقاء، جراء حريق في منزل عائلة الحزين في مخيم النصيرات، آلا شاهت وجوه المحاصرين، ومن يتآمرون لإبقاء الحصار، والأزمات التي أثقلت كاهل المواطنين، وفاقمت من عذاباتهم وآلامهم".

وأضاف شهاب: "ألا خسئ الضمير العالمي المتبلد والمنافق والمخادع، الذي عميت بصيرته أمام حصار غزة وأوجاعها، رحم الله الأطفال الثلاثة من أبناء عائلة الحزين، وعوائل غزة وبيوتها كلها حزينة أمام فاجعة هذه العائلة، ومصابها الأليم".

وأكمل شهاب: "حزن متجدد، عساه يوقظ فينا جميعاً روح المسؤولية والتعاون والتراحم والعمل بقوة وثبات لإنهاء حصار طال أمده، وإنهاء أزمة الكهرباء، التي استعصت على الحل بسبب ألاعيب السياسة وخبثها، رحم الله الشهداء الأطفال يوسف ومحمد ومحمود".

الجدير ذكره، أن الدفاع المدني في غزة، أعلن مساء اليوم عن وفاة ثلاثة أطفال في حريق منزلهم بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

عريقات والصفدي يؤكدان التمسك بمبادرة السلام العربية

عريقات والصفدي يؤكدان التمسك بمبادرة السلام العربية

شاهد.. الإعلام الإسرائيلي: &#34;قبة حماس الحديدية&#34; أذهلت العالم

شاهد.. الإعلام الإسرائيلي: "قبة حماس الحديدية" أذهلت العالم

رئيس الوزراء يُعطي تعليماته لنقل الزميلة صافيناز اللوح لمستشفى المقاصد

رئيس الوزراء يُعطي تعليماته لنقل الزميلة صافيناز اللوح لمستشفى المقاصد

الرئيس عباس يُصدر قرارين بقانون يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الإلكترونية

الرئيس عباس يُصدر قرارين بقانون يعدل بموجبهما قانوني الأسلحة النارية والجرائم الإلكترونية

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) بين جالياتنا إلى 5768 ولا وفيات

"الخارجية": ارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) بين جالياتنا إلى 5768 ولا وفيات

وفاة ثلاثة أطفال باندلاع حريق في منزلهم بمخيم النصيرات وسط القطاع

وفاة ثلاثة أطفال باندلاع حريق في منزلهم بمخيم النصيرات وسط القطاع

شاهد: جنود إسرائيليون يعتدون بشكل وحشي على مسن فلسطيني بطولكرم

شاهد: جنود إسرائيليون يعتدون بشكل وحشي على مسن فلسطيني بطولكرم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عريقات والصفدي يؤكدان التمسك بمبادرة السلام العربية

عريقات والصفدي يؤكدان التمسك بمبادرة السلام العربية

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) بين جالياتنا إلى 5768 ولا وفيات

"الخارجية": ارتفاع عدد المصابين بـ (كورونا) بين جالياتنا إلى 5768 ولا وفيات

الصحة بغزة: خارطة المخالطين لمصابي (كورونا) تتسع وحجم انتشار الفيروس يتزايد

الصحة بغزة: خارطة المخالطين لمصابي (كورونا) تتسع وحجم انتشار الفيروس يتزايد

الرجوب: هبوط طائرة إسرائيلية بمطار إماراتي حدث &#34;مؤلم ومؤسف&#34;

الرجوب: هبوط طائرة إسرائيلية بمطار إماراتي حدث "مؤلم ومؤسف"

النيابة بغزة محذرة المواطنين: نشر الإشاعات جريمة تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات

النيابة بغزة محذرة المواطنين: نشر الإشاعات جريمة تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات

حماس تكشف تفاصيل زيارة اسماعيل هنية للبنان

حماس تكشف تفاصيل زيارة اسماعيل هنية للبنان

السفير القطري محمد العمادي يعود إلى قطاع غزة

السفير القطري محمد العمادي يعود إلى قطاع غزة

برهوم: حماس مستمرة في تواصلها مع المصريين بكافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية

برهوم: حماس مستمرة في تواصلها مع المصريين بكافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية

منوعات

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة &#34;يس&#34; كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة "يس" كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

دافع درامي جعل مايكل جاكسون يخفي صوته &#34;الحقيقي&#34;

دافع درامي جعل مايكل جاكسون يخفي صوته "الحقيقي"

منة عرفة تحذف صور&#34;علي غزلان&#34; من انستجرام

منة عرفة تحذف صور"علي غزلان" من انستجرام

شاهد: أحمد الفيشاوي وزوجته في &#34;حمام السباحة&#34;

شاهد: أحمد الفيشاوي وزوجته في "حمام السباحة"

نضال الأحمدية عن تيم حسن: &#34;خائن وحقير&#34;

نضال الأحمدية عن تيم حسن: "خائن وحقير"

حقيقة حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

حقيقة حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

بعد تعرض زوجته للهجوم.. أوس أوس: &#34;دمرتوها نفسيا&#34;

بعد تعرض زوجته للهجوم.. أوس أوس: "دمرتوها نفسيا"

قبل كندا علوش.. عمرو يوسف كان خطيباً لهذه الفنانة الشهيرة قبل 12عاماً

قبل كندا علوش.. عمرو يوسف كان خطيباً لهذه الفنانة الشهيرة قبل 12عاماً

ريهام عبد الغفور تصدم المتابعين بملامح مختلفة.. هل خضعت للتجميل؟

ريهام عبد الغفور تصدم المتابعين بملامح مختلفة.. هل خضعت للتجميل؟

عربي

جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة بسوريا

جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة بسوريا

مسؤول إماراتي: الضم بالضفة مستقبلاً لن يؤدي لانهيار التطبيع

مسؤول إماراتي: الضم بالضفة مستقبلاً لن يؤدي لانهيار التطبيع

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)

يخت أمير قطر يرسو في تركيا

يخت أمير قطر يرسو في تركيا