دولي

البيت الأبيض يُصدر بياناً بشأن صحة قلب دونالد ترامب

البيت الأبيض يُصدر بياناً بشأن صحة قلب دونالد ترامب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور شون كونلاي، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس بحالة صحية جيدة، لافتاً إلى أنه لم يصب، ولم يخضع لتحاليل طبية مرتبطة بتعرضه لجلطات أو تخثرات.

وشدد على أن ترامب، يتمتع بصحة جيدة، وليس هناك من مخاوف حول قدرته على القيام بعمله، قائلاً: "أتوقع منه أن يحافظ على لياقته من أجل إتمام مهامه الرئاسية".

وكان ترامب نفى في تغريدة عبر (تويتر)، الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام الأمريكية، بشأن إصابته بسلسلة جلطات صغيرة، استدعت نقله إلى مستشفى (والتر ريد) في تسرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وكان البيت الأبيض، أعلن أن زيارة الرئيس ترامب البالغ (74 عاماً) للمستشفى حينها، لم تكن مدرجة في جدوله، بل جاءت في غير موعدها.

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