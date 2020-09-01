شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) بالقطاع





وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة: إن الوزارة مستمرة في متابعة خارطة الوباء، مشيراً إلى أن خارطة المخالطين للإصابات تتسع، وحجم انتشار الفيروس لربما يتزايد.



وأضاف القدرة، وفق إذاعة (القدس): "لدينا أعداد كبيرة من المخالطين، والطواقم الطبية، تقوم بسحب عينات كبيرة جدًا، ولدينا قدرات تسمح بإجراء نحو 1000 فحص يومياً".



وأشار إلى وجود لجنة مختصة من وزارتي الصحة والداخلية بغزة، ستقوم بتقصي المخالطين، وإجراء المسحات لكسر حلقات تفشي الوباء في القطاع، قائلاً: "نحاول أن نقطع تفاصيل المناطق في قطاع غزة، لكسر حلقات التفشي، بسبب الكثافة السكانية وزيادة أعداد المخالطين".





غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع، الأمر الذي أظهر تفشيه شمال القطاع وبمدينة غزة.