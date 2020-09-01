وفاة ثلاثة أطفال باندلاع حريق في منزلهم بمخيم النصيرات وسط القطاع



وفي السياق، أصدرت دائرة الدفاع المدني في غزة، تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أعلنت فيه وفاة ثلاثة أطفال أشقاء جراء حريق اندلع في منزلهم بمخيم النصيرات.



وقالت الدائرة: "أطقم الدفاع المدني والأجهزة المختصة تسيطر على الحريق، وتفتح تحقيقاً في الحادث".



رام الله - دنيا الوطنأكد كمال خطاب، مدير مستشفى شهداء الأقصى، وسط قطاع غزة، وفاة ثلاثة أطفال، إثر حريق نشب في منزلهم بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وقال خطاب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الأطفال الثلاثة، وصلوا جثثاً هامدة إثر حريق شب في منزلهم مساء اليوم الثلاثاء.وفي السياق، قال المقدم رائد الدهشان، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، إن حريقاً اندلع في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لافتاً إلى أن طواقم الدفاع المدني، سيطرت عليه.وأوضح الدهشان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الطواقم الفنية تعاملت مع الحريق، مضيفاً: "نترك الحديث عن الإصابات والأضرار البشرية لوزارة الصحة".