مستشار ترامب: دول في المنطقة تسعى للاقتداء بالإمارات والتطبيع مع إسرائيل

قال مستشار الرئيس الأمريكي الخاص، جاريد كوشنير، إن دولاً في المنطقة، تسعى للاقتداء بالإمارات العربية المتحدة، بعد إعلانها تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لافتاً إلى أنه أجرى الكثير من المشاورات حول الأمر.





وأوضح كوشنير، وفق (سكاي نيوز) عربية، أن الأخبار الإيجابية في الإمارات، هي أمر مهم بالنسبة لدول أخرى، مشيراً إلى أنه ناقش بالأمس فتح حسابات مصرفية بين إسرائيل وأبو ظبي لبدء العمل، كما ناقش فرص السفر وزيارة المعالم الدينية.



واعتبر أن "الرحلة المباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي، ليست إلا الخطوة الأولى، نحو تحولات أكبر في المنطقة"، مبيناً أن على القيادة الفلسطينية، أن تقرر الآن ما إذا كانت تريد أن تبقى عالقة بالماضي، أو أن تشارك في الحوار وتحقيق السلام، بحسب ما قال.



وكانت الإمارات وإسرائيل، قد أعلنتا في 13 آب/ أغسطس الماضي، عن إقامة علاقات رسمية كاملة، كجزء من اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، في مقابل تعليق مؤقت وليس وقف أو إلغاء لخطة الضم الإسرائيلية، لأراض عربية في الضفة الغربية وغور الأردن.

رام الله - دنيا الوطن