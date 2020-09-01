شاهد: جنود إسرائيليون يعتدون بشكل وحشي على مسن فلسطيني بطولكرم

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يعتدون بطريقة وحشية على مسن فلسطيني شمالي الضفة الغربية المحتلة.ووقع الاعتداء أثناء قمع وقفة احتجاجية ضد مصادرة أراض من بلدة شوفة قرب مدينة طولكرم.ويظهر في الفيديو المسن الفلسطيني وهو يطلب من الجنود أن يدعوا المتظاهرين وشأنهم إلا أنهم قاموا باستخدام القوة والعنف ضده واعتقلوه.