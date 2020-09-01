الحية: توافقنا على مضاعفة مبلغ المنحة القطرية وسنرفع نسبة رواتب موظفي غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن قطر استعدت لمضاعفة المنحة القطري، لكن الاحتلال تعنت في هذا الطلب، مضيفاً: "الاحتلال وافق على مضاعفة المنحة القطرية للقطاع".





وأضاف الحية، وفق قناة (الأقصى): "سيدخل ما يزيد عن 30 مليون دولار من المنحة القطرية هذا الشهر لغزة، وسيخصص مليون دولار لطلاب الجامعات منها، وسيتم رفع نسبة الراتب لموظفي غزة بنسبة 50% بحد أدنى 1400 شيكل لهذا الشهر، وتم الاتفاق على توظيف 3500 موظف جديد بشكل مؤقت لثلاث شهور قابل للزيادة".



وأكمل: "سيستفيد مئة ألف أسرى متعففة بمئة دولار والشرائح المتضررة من (كورونا)، قطر وعدت بتجديد وزيادة المنحة القطرية لدورة جديدة، مشيراً إلى أن مسيرات العودة أثمرت التفاهمات الأخيرة التي اتفقنا فيها مع الفصائل وبالتعاون مع الأشقاء المصريين والقطريين والأمم المتحدة.



وأضاف الحية، وفق قناة (الأقصى): "الاحتلال سياسته التلكؤ وعدم الالتزام، كان لدينا توجه من بداية العام أن تلكؤ الاحتلال في تنفيذ التفاهمات أن نعود للضغط عليه بكل الأدوات بدءا من الخشنة مرورا بمسيرات العودة وحتى لو تدحرجت لتصعيد".



وتابع الحية: "بعد استقرار غزة بشكل معين بعد موجة كورونا تواصلنا مع الأشقاء بمصر وقطر وأوصلنا رسالة أن العدو يتلكأ ثم دخلنا في جولة جديدة من الضغط على الاحتلال".



وأكمل الحية: "الاحتلال يريد أن يطوع المنطقة لتمرير مخططاته السيئة، الاحتلال يزيد من ضراوة الحصار، وتمكنا من انتزاع بعض حقوقنا من خلال مسيرات العودة".



وأضاف الحية: "كان قرارنا منذ بداية العام أن نضغط على الاحتلال بكل الوسائل من أجل فك الحصار، لكننا والعالم انشغلنا في الوقاية من فيروس كورونا".



رام الله - دنيا الوطن