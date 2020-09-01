الصحة بغزة: خارطة المخالطين لمصابي (كورونا) تتسع وحجم انتشار الفيروس يتزايد

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن الوزارة مستمرة في متابعة خارطة الوباء، مشيراً إلى أن خارطة المخالطين للإصابات تتسع، وحجم انتشار الفيروس لربما يتزايد.



وأضاف القدرة، وفق إذاعة (القدس): "لدينا أعداد كبيرة من المخالطين والطواقم الطبية تقوم بسحب عينات كبيرة جدًا، ولدينا قدرات تسمح بإجراء نحو 1000 فحص يومياً".



وأشار إلى وجود لجنة مختصة من وزارتي الصحة والداخلية بغزة ستقوم بتقصي المخالطين وإجراء المسحات لكسر حلقات تفشي الوباء في القطاع، قائلاً: "نحاول أن نقطع تفاصيل المناطق في قطاع غزة، لكسر حلقات التفشي بسبب الكثافة السكانية وزيادة أعداد المخالطين".



ونوه القدرة إلى وجود 313 مريضًا بفيروس كورونا في مستشفى الوبائيات والعزل في قطاع غزة، يتم متابعة حالتهم، لافتًا إلى أن من بينهم يوجد حالتين وضعهما حرج.



ولفت إلى أن هناك ثلاث شرائح يتم التعامل معهم، وهي فئة الحالة المشتبه بها، والفئة المخالطة، والفئة القريبة من المخالطين، وبناءً عليه تجرى الفحوصات، متابعاً: "نعتمد منهج الخصوصية لكافة مرضى قطاع غزة، وأي أسماء للمرضى تصدر بطرق غير مشروعة، سنحاول التعرف على مصدر النشر وملاحقته"، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة حساسة جدًا تتطلب أخذ الحيطة والحذر.



وبخصوص نتيجة الفحص السلبية لفيروس (كورونا)، نوه القدرة إلى أن تلك النتيجة لا تعني خلو المريض من الفيروس، موضحاً أن ذلك يأتي نتيجة اختلاف فترة حضانة المرض.



ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة جميع المواطنين بعدم الخروج بتاتًا من المنازل، إلا في أضيق الظروف، مع ارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم، وخصوصًا المخالطين الذين يتوجب عليهم وغيرهم التزام إجراءات الوقاية الشخصية، والابتعاد عن الصغار وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.



رام الله - دنيا الوطن