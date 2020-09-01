غازي حمد: لا موعد لصرف المنحة القطرية حتى اللحظة وجهودنا مستمرة

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، غازي حمد، إنه لا يوجد موعد لصرف المنحة القطرية حتى اللحظة لكن هناك جهود مستمرة بهذا الشأن.



وقال حمد، وفق وكالة (شهاب)، إنه "لن يكون هناك صعوبة لصرف المنحة القطرية مع اتخاذ إجراءات السلامة المطلوبة"، مشيرًا الى أنه "لدينا قائمة بأسماء المحجوبين من المنحة القطرية ونجحنا في وضع بعضهم في مشاريع مساعدات".



وأوضح حمد، أن وزارته تسعى ليكون هناك مشروع خاص بالفئات المتضررة من حظر التجول في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك 3 فئات التي يطالها المساعدات، الأولى 700 بيت حتى اللحظة محجورين في منازلهم تم تقديم مساعدات غذائية وطبية، والثانية للموجودين في المناطق المغلقة وتم تقديم مساعدات لعدد منهم، والثالثة الحالات الفقيرة المسجلة في الوزارة وسنختار أكثر العائلات احتياجا منهم.



ولفت الى أنه "هناك تعاون مع المؤسسات المحلية والدولية من أجل تجنيد أكبر عدد ممكن المساعدات".





رام الله - دنيا الوطن