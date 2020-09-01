حماس تكشف تفاصيل زيارة اسماعيل هنية للبنان

قالت حركة حماس، إن رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية ووفد من الحركة يقوم بزيادة عزيزة للبنان، مضيفةً: "سيحضر الأخ المجاهد إسماعيل هنية اجتماع الأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية".





وأضافت الحركة، وفق موقعها الرسمي: "سيقوم كذلك بعدد من اللقاءات السياسية والفعاليات والأنشطة، وإننا إذ نثمّن موقف لبنان حكومة وشعبًا من القضية الفلسطينية، يحدونا الأمل أن تكون الزيارة دفعًا جديدًا إلى الأمام بالعلاقات الفلسطينية اللبنانية، بما يسهم في حفظ أمن لبنان واستقراره، وتحسين الوضع الاجتماعي والإنساني للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها".





الجدير ذكره، أن اجتماعا للأمناء العامون للفصائل الفلسطينية سيعقد الخميس المقبل في لبنان ورام الله.

رام الله - دنيا الوطن