دولي

يتعلق بالبنوك والتمويل.. نتنياهو يعلن أول بروتوكول تفاهم وُقّع بين إسرائيل والإمارات

يتعلق بالبنوك والتمويل.. نتنياهو يعلن أول بروتوكول تفاهم وُقّع بين إسرائيل والإمارات
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل والإمارات وقعتا على أول بروتوكول تفاهم بينهما، اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإن البروتوكول، يتمحور حول البنوك والتمويل، بحسب ما جاء على موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).

وبموجب الاتفاق، سيعمل الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على تمكين وتعزيز الاستثمار الإسرائيلي الإماراتي المتبادل والتعاون في الخدمات المالية.

كما ستقيم إسرائيل والإمارات مجموعات عمل لفحص الاستثمارات المشتركة وهل تفي بجميع المعايير الدولية، بما في ذلك تدابير مكافحة غسل الأموال ورعاية الإرهاب.

وقال نتنياهو: "هذه التفاهمات ستساعدنا في دفع الاستثمارات المتبادلة والتعاون على نطاق واسع. سنعلن قريبا عن اتفاقيات إضافية في مجالات الطيران والسياحة والتجارة وغيرها".

يأتي البيان قبيل انتهاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى الإمارات بقليل، إذ اقلعت الطائرة الإسرائيلية في رحلة عودتها من أبو ظبي الى تل ابيب عبر المجال الجوي السعودي مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاق رسمي يرسي العلاقات بين إسرائيل والإمارات في وقت لاحق في سبتمبر في واشنطن.

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