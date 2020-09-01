شؤون فلسطينية

السفير القطري محمد العمادي يعود إلى قطاع غزة

السفير القطري محمد العمادي يعود إلى قطاع غزة
خاص دنيا الوطن
عاد رئيس اللجنة القطرية القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير القطري محمد العمادي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القطاع، وذلك بعد مغادرته له في وقت سابق من اليوم.

وكان السفير العمادي، قد أعلن أمس الاثنين، نجاح الجهود الكبيرة والاتصالات التي أجراها مؤخراً بين الأطراف، للوصول لاتفاق تهدئة، ووقف التصعيد في غزة.

وأكد السفير العمادي، أن الاتصالات والمباحثات، التي أجراها خلال الأيام الماضية، أسفرت أخيراً عن التوصل لتفاهمات تثبيت الهدوء، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، تمهيداً لتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم أهالي قطاع غزة، وتساهم في التخفيف من آثار الحصار المفروض عليهم منذ سنوات.

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