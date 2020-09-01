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جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة بسوريا

جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة بسوريا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المدنيين السوريين، نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيها فصائل مسلحة مدعومة من أنقرة.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصادر محلية، أن دراجة نارية مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت في بلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

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جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة بسوريا

جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة بسوريا

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