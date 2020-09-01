شؤون فلسطينية

برهوم: حماس مستمرة في تواصلها مع المصريين بكافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية

برهوم: حماس مستمرة في تواصلها مع المصريين بكافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس، أن حركته مستمرة في تواصلها مع المصريين في كافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية، إلى جانب الوضع الفلسطيني الداخلي والأوضاع الصعبة في قطاع غزة، وإجراءات التخفيف من معاناة سكانها وسبل إنهاء الحصار الإسرائيلي.

وقال برهوم في تصريح له، مساء اليوم الثلاثاء: "نقدر جهود الأشقاء المصريين في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في التخفيف من معاناة غزة".

وتواصل جمهورية مصر العربية، رعايتها لكافة ملفات القضية الفلسطينية، وعلى رأسها التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، بالإضافة الى ملف المصالحة الفلسطينية.

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