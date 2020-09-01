شؤون فلسطينية

الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير المضرب ماهر الأخرس

الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير المضرب ماهر الأخرس
رام الله - دنيا الوطن
أجلت محكمة الاحتلال في "عوفر"، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة استئناف للأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 37 على التوالي.

وأوضحت مؤسسة "مهجة القدس" في بيان لها، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير الأخرس بتاريخ 27/08/2020م من زنازين عزل سجن عوفر إلى عيادة سجن الرملة لتدهور وضعه الصحي.

ويعاني الأسير ماهر من أوجاع في كل أنحاء جسمه، وآلام في القلب والمعدة والرأس ودوخة شديدة، وفقد من وزنه ما يزيد عن 20 كيلو، إلا أنه مازال مصراً على إضرابه حتى إنهاء قرار الاعتقال الإداري بحقه.

ويمتنع الأخرس أيضاً عن أخذ الدواء الخاص به كونه مريض ضغط بالإضافة لامتناعه عن الطعام، وفقط يشرب الماء.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الأخرس بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن الإضراب عن الطعام أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.

وقررت ما تسمى محكمة عوفر بتاريخ 12/08/2020م تثبيت قرار اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، مدعيةً وجود ملف سري له لنشاطه في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.

يذكر بأن الأسير الأخرس متزوج، ولديه خمسة أبناء، وكان اعتقل سابقاً عدة مرات وأمضى ما مجموعه 5 سنوات في سجون الاحتلال.

أخبار ذات صلة

مصادر لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: عودة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة

مصادر لـ"دنيا الوطن": عودة السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة

برهوم: حماس مستمرة في تواصلها مع المصريين بكافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية

برهوم: حماس مستمرة في تواصلها مع المصريين بكافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية

صور: لمواجهة كورونا.. الصحة تتسلم جهازاً مخبرياً حديثا من قطر

صور: لمواجهة كورونا.. الصحة تتسلم جهازاً مخبرياً حديثا من قطر

أبو العرادات: إتمام الاستعدادات لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل

أبو العرادات: إتمام الاستعدادات لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل

مجدلاني: اجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس سيضم أعضاء تنفيذية المنظمة ومركزية فتح

مجدلاني: اجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس سيضم أعضاء تنفيذية المنظمة ومركزية فتح

الصحة بغزة تكشف عن كيفية وصول نتائج فحص المواطنين لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تكشف عن كيفية وصول نتائج فحص المواطنين لفيروس (كورونا)

وزير إسرائيلي: يؤسفني جدا التوصل الى اتفاق تهدئة مع حماس في غزة

وزير إسرائيلي: يؤسفني جدا التوصل الى اتفاق تهدئة مع حماس في غزة

تحرير 35 غرامة مالية لمخالفين الاجراءات الصحية

تحرير 35 غرامة مالية لمخالفين الاجراءات الصحية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير المضرب ماهر الأخرس

الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير المضرب ماهر الأخرس

صور: لمواجهة كورونا.. الصحة تتسلم جهازاً مخبرياً حديثا من قطر

صور: لمواجهة كورونا.. الصحة تتسلم جهازاً مخبرياً حديثا من قطر

مجدلاني: اجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس سيضم أعضاء تنفيذية المنظمة ومركزية فتح

مجدلاني: اجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس سيضم أعضاء تنفيذية المنظمة ومركزية فتح

تحرير 35 غرامة مالية لمخالفين الاجراءات الصحية

تحرير 35 غرامة مالية لمخالفين الاجراءات الصحية

‫الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في طولكرم ويصيب العشرات

‫الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في طولكرم ويصيب العشرات

وزير العمل يطالب المؤسسات بضمان حقوق العاملين في مشاريع التشغيل المؤقت بغزة

وزير العمل يطالب المؤسسات بضمان حقوق العاملين في مشاريع التشغيل المؤقت بغزة

أبو هولي يطالب &#34;أونروا&#34; بالإعلان عن نداء طارئ جديد لمواجهة فيروس (كورونا)

أبو هولي يطالب "أونروا" بالإعلان عن نداء طارئ جديد لمواجهة فيروس (كورونا)

صدى سوشال: 61 انتهاكاً ضد المحتوى الفلسطيني خلال شهري تموز وآب

صدى سوشال: 61 انتهاكاً ضد المحتوى الفلسطيني خلال شهري تموز وآب

منوعات

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة &#34;يس&#34; كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة "يس" كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

دافع درامي جعل مايكل جاكسون يخفي صوته &#34;الحقيقي&#34;

دافع درامي جعل مايكل جاكسون يخفي صوته "الحقيقي"

منة عرفة تحذف صور&#34;علي غزلان&#34; من انستجرام

منة عرفة تحذف صور"علي غزلان" من انستجرام

شاهد: أحمد الفيشاوي وزوجته في &#34;حمام السباحة&#34;

شاهد: أحمد الفيشاوي وزوجته في "حمام السباحة"

نضال الأحمدية عن تيم حسن: &#34;خائن وحقير&#34;

نضال الأحمدية عن تيم حسن: "خائن وحقير"

حقيقة حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

حقيقة حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

بعد تعرض زوجته للهجوم.. أوس أوس: &#34;دمرتوها نفسيا&#34;

بعد تعرض زوجته للهجوم.. أوس أوس: "دمرتوها نفسيا"

قبل كندا علوش.. عمرو يوسف كان خطيباً لهذه الفنانة الشهيرة قبل 12عاماً

قبل كندا علوش.. عمرو يوسف كان خطيباً لهذه الفنانة الشهيرة قبل 12عاماً

ريهام عبد الغفور تصدم المتابعين بملامح مختلفة.. هل خضعت للتجميل؟

ريهام عبد الغفور تصدم المتابعين بملامح مختلفة.. هل خضعت للتجميل؟

عربي

جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة بسوريا

جرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة بسوريا

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)

يخت أمير قطر يرسو في تركيا

يخت أمير قطر يرسو في تركيا

اتفاق سلام تاريخي &#34;بالأحرف الأولى&#34; بين الحكومة السودانية وحركات متمردة

اتفاق سلام تاريخي "بالأحرف الأولى" بين الحكومة السودانية وحركات متمردة