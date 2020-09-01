الاحتلال يؤجل محاكمة الأسير المضرب ماهر الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

أجلت محكمة الاحتلال في "عوفر"، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة استئناف للأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 37 على التوالي.



وأوضحت مؤسسة "مهجة القدس" في بيان لها، أن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير الأخرس بتاريخ 27/08/2020م من زنازين عزل سجن عوفر إلى عيادة سجن الرملة لتدهور وضعه الصحي.



ويعاني الأسير ماهر من أوجاع في كل أنحاء جسمه، وآلام في القلب والمعدة والرأس ودوخة شديدة، وفقد من وزنه ما يزيد عن 20 كيلو، إلا أنه مازال مصراً على إضرابه حتى إنهاء قرار الاعتقال الإداري بحقه.



ويمتنع الأخرس أيضاً عن أخذ الدواء الخاص به كونه مريض ضغط بالإضافة لامتناعه عن الطعام، وفقط يشرب الماء.



واعتقلت قوات الاحتلال الأسير الأخرس بتاريخ 27/07/2020م، وأعلن الإضراب عن الطعام أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.



وقررت ما تسمى محكمة عوفر بتاريخ 12/08/2020م تثبيت قرار اعتقاله الإداري لمدة أربعة أشهر، مدعيةً وجود ملف سري له لنشاطه في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.



يذكر بأن الأسير الأخرس متزوج، ولديه خمسة أبناء، وكان اعتقل سابقاً عدة مرات وأمضى ما مجموعه 5 سنوات في سجون الاحتلال.