صور: لمواجهة كورونا.. الصحة تتسلم جهازاً مخبرياً حديثا من قطر

تسلمت وزارة الصحة في قطاع غزة جهازاً طبياً مخبرياً من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يسهم في تسريع إجراء الفحص المخبري الخاص بفيروس كوفيد19.





وأوضح مدير عام المهن الطبية المساندة د. أيمن الحلبي أن الجهاز يعمل على استخلاص الحمض النووي للفيروسات وهي المرحلة الأولى من فحص PCR والتي كانت تستغرق عبر الجهاز القديم من 3-5 ساعات، حيث يستغرق الجهاز الحالي 45 دقيقة فقط.





وثمن د. الحلبي سرعة الاستجابة التي أبدتها دولة قطر واللجنة القطرية لإعمار غزة في توفير الجهاز في ظل ما يواجهه قطاع غزة من انتشار لفيروس كورونا، مشيداً بالدعم القطري المستمر على الصعيدين الرسمي والشعبي للشعب الفلسطيني على وجه العموم و للقطاع الصحي في فلسطين على وجه خاص.





ومن المتوقع أن يسهم الجهاز في رفع قدرات المختبر المركزي الخاص بفحص الفيروسات في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن