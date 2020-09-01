أبو العرادات: إتمام الاستعدادات لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن فتحي أبو العرادات، أمين سر فصائل منظمة التحرير في لبنان، إتمام كافة الاستعدادات، لعقد اجتماع الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني بين بيروت ورام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مساء الخميس المقبل.



وقال أبو العردات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الثلاثاء: "إن وصول رؤساء الوفود إلى بيروت سيستكمل خلال الساعات المقبلة"، مضيفا: "إن الفصائل الوطنية والإسلامية كافة، ستشارك إما عبر الأمناء العامين أو نوابهم"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.