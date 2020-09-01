مجدلاني: اجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس سيضم أعضاء تنفيذية المنظمة ومركزية فتح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، إن التحضيرات لعقد اجتماع الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني، الخميس المقبل، جارية على قدم وساق في مقر الرئاسة برام الله للأمناء وأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح داخل الوطن، وفي مقر السفارة الفلسطينية في بيروت للأمناء العامين المتواجدين خارج الوطن.



وأوضح مجدلاني في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع يسعى بالأساس للتوافق على برنامج وطني لمواجهة صفقة القرن ومشروع الضم وسياسة التطبيع، مؤكدا اهمية هذا الاجتماع على مستوى تحصين الجبهة الداخلية وفتح الطريق أمام إنهاء الانقسام.