الصحة بغزة تكشف عن كيفية وصول نتائج فحص المواطنين لفيروس (كورونا)

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن الوزارة تقوم بتقييم يومي للمرحلة التي يسلكها وباء كورونا في قطاع غزة.





وأشار إلى أن الوزارة أقرّت إرسال نتيجة الفحص للمواطنين من خلال رسالة نصية على هواتفهم المحمولة وذلك لتقليل الحركة خارج المنازل، وللمحافظة على خصوصيته وفق (إذاعة الرأي).





ولفت إلى أن الفحوصات المخبرية كانت تجري سابقا ما بين ما بين 8 – 12 ساعة، وأن حجم الإصابات والمخالطة في القطاع جعل الوزارة تقر رقم واتس اب للاستعلام عن نتيجة الفحص المخبري.





وبين أن الفئات المستهدفة من الفحوصات المخبرية هي حالات الاشتباه ممن تظهر عليهم أعراض حادة، بالإضافة للمخالطين، وعينات عشوائية من المناطق الجغرافية المصابة بالوباء للاطمئنان على الوسط المحيط لأي إصابة.