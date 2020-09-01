وزير إسرائيلي: يؤسفني جدا التوصل الى اتفاق تهدئة مع حماس في غزة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عبر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي وعضو الكابينت الاسرائيلي أرييه درعي اليوم الثلاثاء عن أسفه للتوصل الى اتفاق تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة .



ونقلت صحيفة يديعوت احرنوت عن درعي قوله :" يؤسفني جدا أننا توصلنا إلى اتفاق تهدئة مع حماس دون إعادة الأسرى والمفقودين من غزة، لقد كانت فرصة وتم تفويتها، إن خطوة الإنسانية تجاه حماس والاستجابة لمطالبها لم تثبت نفسها حتى الآن".



وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد أعلن مساء أمس نجاح الجهود الكبيرة والاتصالات التي أجراها مؤخرا بين الأطراف للوصول لاتفاق تهدئة ووقف التصعيد في غزة.



وأكد السفير العمادي أن الاتصالات والمباحثات التي أجراها خلال الأيام الماضية أسفرت أخيرا عن التوصل لتفاهمات تثبيت الهدوء وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، تمهيدا لتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم أهالي قطاع غزة وتساهم في التخفيف من آثار الحصار المفروض عليهم منذ سنوات.