شؤون فلسطينية

وزير إسرائيلي: يؤسفني جدا التوصل الى اتفاق تهدئة مع حماس في غزة

وزير إسرائيلي: يؤسفني جدا التوصل الى اتفاق تهدئة مع حماس في غزة
رام الله - دنيا الوطن
عبر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي وعضو الكابينت الاسرائيلي أرييه درعي اليوم الثلاثاء عن أسفه للتوصل الى اتفاق تهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة .

ونقلت صحيفة يديعوت احرنوت عن درعي قوله :" يؤسفني جدا أننا توصلنا إلى اتفاق تهدئة مع حماس دون إعادة الأسرى والمفقودين من غزة، لقد كانت فرصة وتم تفويتها، إن خطوة الإنسانية تجاه حماس والاستجابة لمطالبها لم تثبت نفسها حتى الآن".

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد أعلن مساء أمس نجاح الجهود الكبيرة والاتصالات التي أجراها مؤخرا بين الأطراف للوصول لاتفاق تهدئة ووقف التصعيد في غزة.

وأكد السفير العمادي أن الاتصالات والمباحثات التي أجراها خلال الأيام الماضية أسفرت أخيرا عن التوصل لتفاهمات تثبيت الهدوء وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، تمهيدا لتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم أهالي قطاع غزة وتساهم في التخفيف من آثار الحصار المفروض عليهم منذ سنوات.

أخبار ذات صلة

صور: لمواجهة كورونا.. الصحة تتسلم جهازاً مخبرياً حديثا من قطر

صور: لمواجهة كورونا.. الصحة تتسلم جهازاً مخبرياً حديثا من قطر

أبو العرادات: إتمام الاستعدادات لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل

أبو العرادات: إتمام الاستعدادات لعقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل

مجدلاني: اجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس سيضم أعضاء تنفيذية المنظمة ومركزية فتح

مجدلاني: اجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس سيضم أعضاء تنفيذية المنظمة ومركزية فتح

الصحة بغزة تكشف عن كيفية وصول نتائج فحص المواطنين لفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تكشف عن كيفية وصول نتائج فحص المواطنين لفيروس (كورونا)

تحرير 35 غرامة مالية لمخالفين الاجراءات الصحية

تحرير 35 غرامة مالية لمخالفين الاجراءات الصحية

‫الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في طولكرم ويصيب العشرات

‫الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في طولكرم ويصيب العشرات

وزير العمل يطالب المؤسسات بضمان حقوق العاملين في مشاريع التشغيل المؤقت بغزة

وزير العمل يطالب المؤسسات بضمان حقوق العاملين في مشاريع التشغيل المؤقت بغزة

عمان: انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس (أونروا) وفق تعليمات صحية صارمة

عمان: انطلاق العام الدراسي الجديد في مدارس (أونروا) وفق تعليمات صحية صارمة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

صور: لمواجهة كورونا.. الصحة تتسلم جهازاً مخبرياً حديثا من قطر

صور: لمواجهة كورونا.. الصحة تتسلم جهازاً مخبرياً حديثا من قطر

مجدلاني: اجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس سيضم أعضاء تنفيذية المنظمة ومركزية فتح

مجدلاني: اجتماع الأمناء العامين للفصائل برئاسة الرئيس سيضم أعضاء تنفيذية المنظمة ومركزية فتح

تحرير 35 غرامة مالية لمخالفين الاجراءات الصحية

تحرير 35 غرامة مالية لمخالفين الاجراءات الصحية

‫الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في طولكرم ويصيب العشرات

‫الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في طولكرم ويصيب العشرات

وزير العمل يطالب المؤسسات بضمان حقوق العاملين في مشاريع التشغيل المؤقت بغزة

وزير العمل يطالب المؤسسات بضمان حقوق العاملين في مشاريع التشغيل المؤقت بغزة

أبو هولي يطالب &#34;أونروا&#34; بالإعلان عن نداء طارئ جديد لمواجهة فيروس (كورونا)

أبو هولي يطالب "أونروا" بالإعلان عن نداء طارئ جديد لمواجهة فيروس (كورونا)

صدى سوشال: 61 انتهاكاً ضد المحتوى الفلسطيني خلال شهري تموز وآب

صدى سوشال: 61 انتهاكاً ضد المحتوى الفلسطيني خلال شهري تموز وآب

&#34;القدس الدولية&#34; تصدر بياناً بشأن الحفرة المكتشفة بالساحة الجنوبية الغربية للأقصى

"القدس الدولية" تصدر بياناً بشأن الحفرة المكتشفة بالساحة الجنوبية الغربية للأقصى

منوعات

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة &#34;يس&#34; كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة "يس" كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

دافع درامي جعل مايكل جاكسون يخفي صوته &#34;الحقيقي&#34;

دافع درامي جعل مايكل جاكسون يخفي صوته "الحقيقي"

منة عرفة تحذف صور&#34;علي غزلان&#34; من انستجرام

منة عرفة تحذف صور"علي غزلان" من انستجرام

شاهد: أحمد الفيشاوي وزوجته في &#34;حمام السباحة&#34;

شاهد: أحمد الفيشاوي وزوجته في "حمام السباحة"

نضال الأحمدية عن تيم حسن: &#34;خائن وحقير&#34;

نضال الأحمدية عن تيم حسن: "خائن وحقير"

حقيقة حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

حقيقة حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

بعد تعرض زوجته للهجوم.. أوس أوس: &#34;دمرتوها نفسيا&#34;

بعد تعرض زوجته للهجوم.. أوس أوس: "دمرتوها نفسيا"

قبل كندا علوش.. عمرو يوسف كان خطيباً لهذه الفنانة الشهيرة قبل 12عاماً

قبل كندا علوش.. عمرو يوسف كان خطيباً لهذه الفنانة الشهيرة قبل 12عاماً

ريهام عبد الغفور تصدم المتابعين بملامح مختلفة.. هل خضعت للتجميل؟

ريهام عبد الغفور تصدم المتابعين بملامح مختلفة.. هل خضعت للتجميل؟

عربي

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)

يخت أمير قطر يرسو في تركيا

يخت أمير قطر يرسو في تركيا

اتفاق سلام تاريخي &#34;بالأحرف الأولى&#34; بين الحكومة السودانية وحركات متمردة

اتفاق سلام تاريخي "بالأحرف الأولى" بين الحكومة السودانية وحركات متمردة

الأردن يتجاوز ألفي اصابة بفيروس (كورونا)

الأردن يتجاوز ألفي اصابة بفيروس (كورونا)