الشرطة بغزة: أوقفنا عدد من المواطنين ممن ثبت لدينا عدم التزامهم بإجراءات السلامة

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غزة- دنيا الوطن

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة العقيد أيمن البطنيجي، اليوم الثلاثاء، إنه تم توقيف عدد من المواطنين ممن ثبت لدينا عدم التزامه بإجراءات السلامة، لمدة 48 ساعة، وأخذنا تعهدات عليهم بعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية.



وأكد البطنيجي في تصريحات لإذاعة الرأي أن:" هناك استنفار 100% لأفراد الأجهزة الأمنية جميعًا، وعلى رأسهم الشرطة الفلسطينية، حتى العاملين في المكاتب انضموا للميدان، والكل على أهبة الاستعداد لأي طارئ في ظل هذه الأزمة".



وأضاف: "لا مانع لدينا أن تكون هناك حركة قريبة للمواطنين لقضاء الحاجيات، مع ضرورة التزام الجميع بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي".



وتابع: "رسالتنا للمواطنين يقع عليكم 80% من مواجهة فايروس كورونا ، كل إنسان لو التزم ببيته لن يصيبنا أي مكروه، ولا يخرج إلا للضرورة القصوى جدًا، ونحن في الشرطة والجهات الحكومية نقوم بتقريب كل حاجاتهم والتزاماتهم إلى أبواب منازلهم".