الاحتلال يقمع فعالية رافضة للاستيطان في طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تظاهرة احتجاجية رافضة لمشاريع استيطانية احتلالية على أراضي قرية شوفة قرب طولكرم شمال الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال قمعوا الفعالية، واعتدوا على فلسطينيين بالضرب والاعتقال خلال الوقفة الاحتجاجية على أراضي البلدة.



وقالت المصادر إن قوات الاحتلال قمعت الفعالية التي دعت إليها فعاليات بلدتي شوفة وجبارة قرب مدينة طولكرم، احتجاجا على مواصلة أعمال تجريف الأراضي جنوب تمهيد لإقامة بؤرة استيطانية.



وذكرت المصادر بأن جنود الاحتلال الذين يتواجدون في المكان لتوفير الحماية للآيات والجرافات عمدوا إلى إطلاق وابل من القنابل الغازية صوب المواطنين المحتجين.



وفي وقت سابق دعا أهالي ونشطاء في القرية لإيجاد رد فعل شعبي للوقوف بوجه الأعمال الاستيطانية الجديدة.



وطالب الأهالي في قرية شوفة بوقفة حقيقية من المستويين الرسمي والشعبي من أجل إيقاف ما يجري على أراضيهم.



وبدأت جرافات الاحتلال، الشهر الماضي، أعمال التجريف للأراضي في الجبل الوسطاني وشق طريق على طوله، بعد مصادرة أكثر من ألف دونم لصالح إقامة منطقة صناعية للمستوطنين.



وتم الإعلان عن إنشاء منطقة صناعية إسرائيلية في تشرين الثاني 2019 على مساحة نحو 800 دونم على أراضي شوفة وجبارة والراس بطولكرم.