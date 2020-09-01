الشرطة تَفُضُّ ثلاث حفلات زفاف في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه وتنفيذاً لتعليمات الرئيس ورئيس الوزراء، لحصر انتشار الوباء ومنع التجمعات بمنع الاحتفالات والأعراس وبيوت العزاء، فقد قامت الشرطة وبناءً على توجيهات مدير شرطة المحافظة، العميد عزام جبارة، بإيقاف ثلاث حفلات زفاف في محافظة جنين؛ لمخالفتهم تعليمات الحكومة القاضية بإيقاف كافة المناسبات في محافظات الوطن.



وأهابت الشرطة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية، ومبادئ التباعد الاجتماعي، حرصاً على السلامة العامة للمواطنين.

رام الله - دنيا الوطنفضت الشرطة، الليلة الماضية، ثلاث حفلات زفاف في محافظة جنين، شمال الضفة الغربية.