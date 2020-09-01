لحضور اجتماع الأمناء العامين.. هنية يصل إلى لبنان للمرة الأولى منذ 1993





رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، في زيارة هي الأولى له، منذ عودته إلى قطاع غزة، عام 1993، حيث كان مبعداً إلى مرج الزهور.وقال القيادي في الحركة بلبنان، علي بركة، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "نرحب بالأخ المجاهد القائد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بين أهله وإخوانه في لبنان".وأضاف: "هذه أول زيارة له إلى لبنان، بعد عودته إلى فلسطين المحتلة عام 1993 مع إخوانه المبعدين إلى مرج الزهور، نرجو الله أن تتكلل الزيارة بالنجاح، وأن يكتب الخير لشعبنا وقضيتنا العادلة".ومن المقرر، أن يشارك هنية عبر (فيديو كونفراس) في اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الذي ينعقد يوم الخميس المقبل، في مدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.وبيّن أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب، ما سيناقشه اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بمشاركة الرئيس محمود عباس، المقرر الخميس المقبل.وقال في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين) الرسمي: إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل، سيبحث نقطتين الأولى: ما يتعلق بحالة الانقسام، والثانية: سيتم الحديث فيها عن التحركات المقبلة بالنسبة للقضية الفلسطيينة.وشدد الرجوب على أهمية التوافق على آليات لإنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة، وتجسيد شراكة وطنية حقيقية.