دولي

شاهد: الناطق باسم نتنياهو من داخل مسجد الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي

شاهد: الناطق باسم نتنياهو من داخل مسجد الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي
جندلمان داخل مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي
رام الله - دنيا الوطن
نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو، من داخل مسجد الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي.

ويتواجد جندلمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن وفد أمريكي إسرائيلي، وصل أبو ظبي، أمس الاثنين، لبحث اتفاق التطبيع، الذي سيبرم بين الإمارات وإسرائيل، برعاية أمريكية.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "زرت جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، في ختام زيارتنا، التي تمخضت عن التوقيع على مذكرة تفاهمات أولى بين البلدين، ووضع أطر عمل مشتركة؛ للتوصل إلى اتفاقيات أخرى. 

وأضاف: "هذه هي رسالتي في ختام هذه الزيارة التاريخية".

 

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