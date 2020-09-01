دولي

معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات سيساعد في مقاومة الانكماش الاقتصادي العالمي

رام الله - دنيا الوطن
قال خبير مصري أن معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات الذي سيعقد في بكين في أوائل سبتمبر المقبل يعد خطوة جيدة لمساعدة الاقتصاد العالمي على مقاومة الانكماش والركود الناجم عن تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). 

ووصف السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) أن المعرض القادم خطوة جيدة خاصة أن الصين هي أكبر مصدر وثاني أكبر سوق استيراد في العالم. 

وقال الخبير المصري، "في رأيي، يجب أن نشجع هذه الخطوة الصينية ونشارك في المعرض، لأنه مفيدة لنا كمصدرين ومستوردين". 

وأشار بيومي، وهو أيضا مسؤول سابق بوزارتي الخارجية والتعاون الدولي، إلى أن العالم عانى خلال الأشهر الماضية من خسائر فادحة نتيجة الإغلاق والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. 

وتوقع بيومي أن معظم اقتصادات العالم سوف تنكمش باستثناء بعض الاقتصادات التي ستحافظ على معدلات نمو منخفضة. 

وأعرب رئيس اتحاد المستثمرين العرب عن اعتقاده بأن الصين دولة منضبطة وهي تلعب دورا جيدا في الحفاظ على الاقتصاد العالمي، "باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم". 

وقال إنه في ظل هذا الركود الاقتصادي العالمي لا ينبغي للعالم أن يستسلم ويجب أن يعقد مثل هذه المعارض لمحاولة تعزيز التجارة ومقاومة اتجاه الانكماش الاقتصادي، "وهذا ما تفعله الصين".

وأضاف، "نحن نشكر الصين لمحاولتها تحريك التجارة والاقتصاد والخدمات في العالم"، مشيرا إلى أن فكرة إقامة المعارض التجارية الدولية فكرة جيدة وأن مصر لديها أيضا خبرة كبيرة في هذا المجال. 

وفيما يتعلق بالتعاون المصري الصيني، قال بيومي إن البلدين نجحا في الحفاظ على العلاقات بينهما وفتح مجالات جديدة للتعاون، مؤكدا وجود آفاق واعدة للاستثمار المشترك بين البلدين في إفريقيا. 

وقال إنه على الرغم من أن الصين لديها خبرة كبيرة في أفريقيا، إلا أن مصر بلا شك لديها خبرة قديمة وحضور قوي في القارة السمراء. 

وأوضح بيومي أن مصر واحدة من الدول القليلة التي تتمتع بإعفاء جمركي لتصدير منتجاتها للأسواق الأفريقية والعربية. 

أخبار ذات صلة

شاهد: الناطق باسم نتنياهو من داخل مسجد الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي

شاهد: الناطق باسم نتنياهو من داخل مسجد الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي

كوشنر: الأمر يعود الآن للقيادة الفلسطينية كي تقرر البقاء عالقة بالماضي أو المشاركة بالسلام

كوشنر: الأمر يعود الآن للقيادة الفلسطينية كي تقرر البقاء عالقة بالماضي أو المشاركة بالسلام

الصين: نُحذر من الأنشطة الانفصالية الداعمة لاستقلال تايوان

الصين: نُحذر من الأنشطة الانفصالية الداعمة لاستقلال تايوان

2159 إصابة جديدة.. إسرائيل تؤجل افتتاح العام الدراسي في 23 بلدة بسبب (كورونا)

2159 إصابة جديدة.. إسرائيل تؤجل افتتاح العام الدراسي في 23 بلدة بسبب (كورونا)

غانتس: إسرائيل ستحافظ على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط

غانتس: إسرائيل ستحافظ على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط

خامنئي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة لن تدوم طويلاً

خامنئي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة لن تدوم طويلاً

20 قتيلا بينهم أطفال خلال اشتباكات في هايتي

20 قتيلا بينهم أطفال خلال اشتباكات في هايتي

إصابات (كورونا) في روسيا تتخطى المليون

إصابات (كورونا) في روسيا تتخطى المليون

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;القدس الدولية&#34; تصدر بياناً بشأن الحفرة المكتشفة بالساحة الجنوبية الغربية للأقصى

"القدس الدولية" تصدر بياناً بشأن الحفرة المكتشفة بالساحة الجنوبية الغربية للأقصى

الاحتلال يقمع فعالية رافضة للاستيطان في طولكرم

الاحتلال يقمع فعالية رافضة للاستيطان في طولكرم

الشرطة تَفُضُّ ثلاث حفلات زفاف في جنين

الشرطة تَفُضُّ ثلاث حفلات زفاف في جنين

(أونروا) تُصدر بياناً بخصوص برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في قطاع غزة

(أونروا) تُصدر بياناً بخصوص برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في قطاع غزة

قلقيلية: 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الزراعة بغزة: تعاملنا مع 10 آلاف اتصال في ظل (كورونا)

الزراعة بغزة: تعاملنا مع 10 آلاف اتصال في ظل (كورونا)

الاحتلال يخطر بوقف بناء عدد من المنازل غرب سلفيت

الاحتلال يخطر بوقف بناء عدد من المنازل غرب سلفيت

الهيئة الإسلامية المسيحية: شهيد وحملة هدم شرسة في القدس خلال شهر أغسطس

الهيئة الإسلامية المسيحية: شهيد وحملة هدم شرسة في القدس خلال شهر أغسطس

منوعات

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة &#34;يس&#34; كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة "يس" كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

دافع درامي جعل مايكل جاكسون يخفي صوته &#34;الحقيقي&#34;

دافع درامي جعل مايكل جاكسون يخفي صوته "الحقيقي"

منة عرفة تحذف صور&#34;علي غزلان&#34; من انستجرام

منة عرفة تحذف صور"علي غزلان" من انستجرام

شاهد: أحمد الفيشاوي وزوجته في &#34;حمام السباحة&#34;

شاهد: أحمد الفيشاوي وزوجته في "حمام السباحة"

نضال الأحمدية عن تيم حسن: &#34;خائن وحقير&#34;

نضال الأحمدية عن تيم حسن: "خائن وحقير"

حقيقة حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

حقيقة حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

بعد تعرض زوجته للهجوم.. أوس أوس: &#34;دمرتوها نفسيا&#34;

بعد تعرض زوجته للهجوم.. أوس أوس: "دمرتوها نفسيا"

قبل كندا علوش.. عمرو يوسف كان خطيباً لهذه الفنانة الشهيرة قبل 12عاماً

قبل كندا علوش.. عمرو يوسف كان خطيباً لهذه الفنانة الشهيرة قبل 12عاماً

ريهام عبد الغفور تصدم المتابعين بملامح مختلفة.. هل خضعت للتجميل؟

ريهام عبد الغفور تصدم المتابعين بملامح مختلفة.. هل خضعت للتجميل؟

عربي

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)

يخت أمير قطر يرسو في تركيا

يخت أمير قطر يرسو في تركيا

اتفاق سلام تاريخي &#34;بالأحرف الأولى&#34; بين الحكومة السودانية وحركات متمردة

اتفاق سلام تاريخي "بالأحرف الأولى" بين الحكومة السودانية وحركات متمردة

الأردن يتجاوز ألفي اصابة بفيروس (كورونا)

الأردن يتجاوز ألفي اصابة بفيروس (كورونا)