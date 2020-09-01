كوشنر: الأمر يعود الآن للقيادة الفلسطينية كي تقرر البقاء عالقة بالماضي أو المشاركة بالسلام

وقال كوشنر إن الرئيس دونالد ترامب والقيادة الإماراتية، ركزا على كيفية تحسين حياة الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الأمر يعود الآن للقيادة الفلسطينية كي تقرر البقاء عالقة في الماضي أو المشاركة بالحوار والسلام، وفق زعمه.





وشدد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على أن هذه التفاهمات، ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدماً، وسنعلن قريباً عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتياهو، رحب بمذكرة التفاهمات الأولى، التي تم التوقيع عليها من قبل إسرائيل والإمارات، والتي تتعلق بمجال المصارف والأموال.