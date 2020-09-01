دولي

كوشنر: الأمر يعود الآن للقيادة الفلسطينية كي تقرر البقاء عالقة بالماضي أو المشاركة بالسلام

كوشنر: الأمر يعود الآن للقيادة الفلسطينية كي تقرر البقاء عالقة بالماضي أو المشاركة بالسلام
الوفد الأمريكي الإسرائيلي الذي توجه إلى أبو ظبي
رام الله - دنيا الوطن
قال كبير مستشاري البيت الأبيض، غاريد كوشنر، اليوم الثلاثاء: إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية، أكبر إنجاز تحقق في المنطقة، خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) عربية: أن الإنجاز الذي تحقق بالمعاهدة، أعطى أملاً بالتغييرات المستقبلية في المنطقة، وفق تعبيره.

وتابع كوشنر: أن الوضع بالمنطقة، كان ميئوساً منه، لكن الاجتماعات الأخيرة، ركزت على إيجاد فرص للشعوب واغتنام الفرص المشتركة،  مشيراً إلى أنه تمت المناقشة مع الجانبين الإماراتي والإسرائيلي، بشأن اتفاقات مصرفية، وفرص السفر وزيارة المعالم الدينية.

وادعى كبير مستشاري البيت الأبيض، بأن دولاً أخرى تكلمنا معها، وتريد اتخاذ الخطوات، التي قامت بها الإمارات، زاعماً أن دول المنطقة تريد شرق أوسط أكثر سلاماً وازدهاراً.

وقال كوشنر إن الرئيس دونالد ترامب والقيادة الإماراتية، ركزا على كيفية تحسين حياة الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الأمر يعود الآن للقيادة الفلسطينية كي تقرر البقاء عالقة في الماضي أو المشاركة بالحوار والسلام، وفق زعمه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتياهو، رحب بمذكرة التفاهمات الأولى، التي تم التوقيع عليها من قبل إسرائيل والإمارات، والتي تتعلق بمجال المصارف والأموال. 

وشدد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) على أن هذه التفاهمات، ستساعدنا في دفع الاستثمارات قدماً، وسنعلن قريباً عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة.

أخبار ذات صلة

شاهد: الناطق باسم نتنياهو من داخل مسجد الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي

شاهد: الناطق باسم نتنياهو من داخل مسجد الشيخ زايد الكبير بأبو ظبي

الصين: نُحذر من الأنشطة الانفصالية الداعمة لاستقلال تايوان

الصين: نُحذر من الأنشطة الانفصالية الداعمة لاستقلال تايوان

2159 إصابة جديدة.. إسرائيل تؤجل افتتاح العام الدراسي في 23 بلدة بسبب (كورونا)

2159 إصابة جديدة.. إسرائيل تؤجل افتتاح العام الدراسي في 23 بلدة بسبب (كورونا)

غانتس: إسرائيل ستحافظ على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط

غانتس: إسرائيل ستحافظ على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط

خامنئي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة لن تدوم طويلاً

خامنئي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة لن تدوم طويلاً

20 قتيلا بينهم أطفال خلال اشتباكات في هايتي

20 قتيلا بينهم أطفال خلال اشتباكات في هايتي

إصابات (كورونا) في روسيا تتخطى المليون

إصابات (كورونا) في روسيا تتخطى المليون

شرطة لوس أنجلوس تقتل بالرصاص رجلاً من أصول إفريقية

شرطة لوس أنجلوس تقتل بالرصاص رجلاً من أصول إفريقية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;القدس الدولية&#34; تصدر بياناً بشأن الحفرة المكتشفة بالساحة الجنوبية الغربية للأقصى

"القدس الدولية" تصدر بياناً بشأن الحفرة المكتشفة بالساحة الجنوبية الغربية للأقصى

الاحتلال يقمع فعالية رافضة للاستيطان في طولكرم

الاحتلال يقمع فعالية رافضة للاستيطان في طولكرم

الشرطة تَفُضُّ ثلاث حفلات زفاف في جنين

الشرطة تَفُضُّ ثلاث حفلات زفاف في جنين

(أونروا) تُصدر بياناً بخصوص برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في قطاع غزة

(أونروا) تُصدر بياناً بخصوص برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في قطاع غزة

قلقيلية: 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الزراعة بغزة: تعاملنا مع 10 آلاف اتصال في ظل (كورونا)

الزراعة بغزة: تعاملنا مع 10 آلاف اتصال في ظل (كورونا)

الاحتلال يخطر بوقف بناء عدد من المنازل غرب سلفيت

الاحتلال يخطر بوقف بناء عدد من المنازل غرب سلفيت

الهيئة الإسلامية المسيحية: شهيد وحملة هدم شرسة في القدس خلال شهر أغسطس

الهيئة الإسلامية المسيحية: شهيد وحملة هدم شرسة في القدس خلال شهر أغسطس

منوعات

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة &#34;يس&#34; كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة "يس" كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

دافع درامي جعل مايكل جاكسون يخفي صوته &#34;الحقيقي&#34;

دافع درامي جعل مايكل جاكسون يخفي صوته "الحقيقي"

منة عرفة تحذف صور&#34;علي غزلان&#34; من انستجرام

منة عرفة تحذف صور"علي غزلان" من انستجرام

شاهد: أحمد الفيشاوي وزوجته في &#34;حمام السباحة&#34;

شاهد: أحمد الفيشاوي وزوجته في "حمام السباحة"

نضال الأحمدية عن تيم حسن: &#34;خائن وحقير&#34;

نضال الأحمدية عن تيم حسن: "خائن وحقير"

حقيقة حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

حقيقة حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

بعد تعرض زوجته للهجوم.. أوس أوس: &#34;دمرتوها نفسيا&#34;

بعد تعرض زوجته للهجوم.. أوس أوس: "دمرتوها نفسيا"

قبل كندا علوش.. عمرو يوسف كان خطيباً لهذه الفنانة الشهيرة قبل 12عاماً

قبل كندا علوش.. عمرو يوسف كان خطيباً لهذه الفنانة الشهيرة قبل 12عاماً

ريهام عبد الغفور تصدم المتابعين بملامح مختلفة.. هل خضعت للتجميل؟

ريهام عبد الغفور تصدم المتابعين بملامح مختلفة.. هل خضعت للتجميل؟

عربي

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)

يخت أمير قطر يرسو في تركيا

يخت أمير قطر يرسو في تركيا

اتفاق سلام تاريخي &#34;بالأحرف الأولى&#34; بين الحكومة السودانية وحركات متمردة

اتفاق سلام تاريخي "بالأحرف الأولى" بين الحكومة السودانية وحركات متمردة

الأردن يتجاوز ألفي اصابة بفيروس (كورونا)

الأردن يتجاوز ألفي اصابة بفيروس (كورونا)