شؤون فلسطينية

قلقيلية: 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) التي تم تسجيلها اليوم 13 حالة.

وأضافت في تصريح نشرته صفحة الوزارة على (فيسبوك): إن الحالات موزعة في المدينة بواقع 12، وفي "رأس عطية" بواقع إصابة واحدة.

وشددت على أن مجموع الإصابات النشطة، حتى صباح اليوم الثلاثاء، 438 إصابة نشطة، لافتة على أنه بخصوص الحالات الموجودة في المشفى العسكري بمدينة نابلس عددها 10، و2 من الحالات في العناية المركزة.

وكانت محافظة قلقيلية، سجلت اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت عبر صفحتها على (فيسبوك): إن المواطنة وردة محمد أحمد زيد (73 عاماً) من مدينة قلقيلية، توفيت، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) في المستشفى العسكري بمدينة نابلس.

وأضافت، أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة، وبهذا تكون هذه الوفاة الخامسة من المحافظة، متأثرة بفيروس (كورونا).

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