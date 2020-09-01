الزراعة بغزة: تعاملنا مع 10 آلاف اتصال في ظل (كورونا)



وأفادت لجان الطوارئ الموزعة في محافظات القطاع الخمسة، ان طواقهما تلقت هذا الكم من الاتصالات خلال الاسبوع الماضي، حيث تعاملت مع كافة الطلبات المباشرة و الاستفسارات المتعلقة بالقطاع الزراعي بمهنية عالية.



يذكر أن وزارة الزراعة، فعلت مؤخرا الخط المجاني الخاص بوزارة الزراعة 1800101111 للإجابة من قبل مختصين على كل التساؤلات والاستفسارات والارشادات المتعلقة بالقطاع الزراعي، فضلا عن توجيههم بالاتصال على الرقم (١٠٩) في حال واجهتهم أي معوقات أو مشكلات على حواجز ونقاط التفتيش في مختلف مناطق القطاع، وذلك للتعاون مع الجهات المختصة للتسهيل.

غزة - دنيا الوطنأكدت وزارة الزراعة الفلسطينية بغزة، أنها تلقت (10.000) اتصال من قبل العاملين والمعنيين في القطاع الزراعي على أرقام لجان الطوارئ والمهندسين المختصين لخدمة الجمهور ، وذلك منذ بداية الاعلان عن انتشار مرض كورونا في محافظات قطاع غزة.