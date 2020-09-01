عاجل

  • كوشنر: الأمر يعود الآن للقيادة الفلسطينية كي تقرر البقاء عالقة في الماضي أو المشاركة بالحوار والسلام

  • كوشنر: الرئيس ترامب والقيادة الإماراتية ركزوا على كيفية تحسين حياة الفلسطينيين

عربي

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)
ملك المغرب محمد السادس والرئيس الصيني شي جين بينغ
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: إن فيروس (كورونا) يظل وباء، وإن اللقاحات تلعب دوراً أساسياً في التغلب عليه، وإن الصين على استعداد لتعزيز التعاون مع المغرب بشأن تطوير لقاح للمرض وإنتاجه. 

صرح شي بذلك خلال محادثة هاتفية مع ملك المغرب محمد السادس، حيث نيابة عن الصين حكومة وشعباً، أعرب شي عن خالص تعاطفه ودعمه القوي للمغرب حكومة وشعبا في معركته ضد مرض فيروس (كورونا) الجديد. 

ووصف شي المرض، بأنه تحد كبير للعالم بأسره، وأشار إلى أن البلدين يقفان معاً ضد المرض، وأنه والملك تبادلا الرسائل مرات عديدة. 

وأشار شي إلى أنه في الأيام الأولى من معركة الصين ضد (كوفيد- 19)، قدم المغرب للصين دعمًا وتضامنًا قيمين، واهتم بالمواطنين الصينيين العالقين هناك، وبالمثل، بعد تفشي المرض في المغرب، ساعدت الصين بنشاط البلاد بإمدادات مكافحة المرض. 

وقال الرئيس الصيني: إنه أوضح مراراً أنه بمجرد تطوير لقاح (كوفيد- 19) واستخدامه في الصين، سيصبح منفعة عامة عالمية، وستكون الدول النامية، خاصة الدول الإفريقية، من بين أول المستفيدين. 

من ناحية أخرى، اقترح أن تعمل الصين والمغرب مع الدول الأخرى لدعم التعددية، ودعم منظمة الصحة العالمية في الاضطلاع بدور قيادي، وحماية حياة وصحة جميع الشعوب في جميع أنحاء العالم بشكل مشترك. 

وأكد شي، أن الصين والمغرب تتمتعان بصداقة تقليدية عميقة مع تفاهم وثقة متبادلين ومتسقين، ودعم كل منهما الآخر بحزم في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية والاهتمامات الرئيسية. 

وأضاف أن الصين تشجع الشركات الصينية المؤهلة على الاستثمار والقيام بأعمال تجارية في المغرب، وتقف على أهبة الاستعداد للعمل مع المغرب لتعزيز التعاون بشكل مطرد في مختلف المجالات ضمن أطر مثل مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الصيني-الإفريقي ومنتدى التعاون الصيني-العربي، ووضع خطط جديدة للتبادلات الشعبية والتعاون في حقبة ما بعد تفشي المرض، والدفع لتحقيق إنجازات جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين الصين والمغرب. 

وفي إشارة إلى إعلانه وشي بشكل مشترك إقامة شراكة استراتيجية بين المغرب والصين خلال زيارته الصين عام 2016، قال الملك محمد السادس: إن المغرب سعيد للغاية بوجود شريك استراتيجي له مثل الصين. 

وأضاف أنه بفضل تعاونه الاستراتيجي مع الصين، حقق المغرب تنمية ملموسة في السنوات الأخيرة. 

وأكد الملك، أن الجانب المغربي يعد الصين على رأس أولوياته للتعاون، ويأمل في أن يعزز الجانبان التعاون في مختلف المجالات مثل الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا، ويجعلا علاقاتهما الثنائية أكثر ديناميكية. 

وأضاف، أن الجانب المغربي يدعم بقوة الموقف الشرعي للصين في حماية مصالحها الجوهرية مثل السيادة والأمن. 

كما أعرب الملك محمد السادس عن امتنانه لدعم الصين القيم للمغرب في مكافحة المرض، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون الثنائي في مجال بحث وتطوير اللقاحات، وكذا الشراء والإنتاج. 

أخبار ذات صلة

يخت أمير قطر يرسو في تركيا

يخت أمير قطر يرسو في تركيا

اتفاق سلام تاريخي &#34;بالأحرف الأولى&#34; بين الحكومة السودانية وحركات متمردة

اتفاق سلام تاريخي "بالأحرف الأولى" بين الحكومة السودانية وحركات متمردة

الأردن يتجاوز ألفي اصابة بفيروس (كورونا)

الأردن يتجاوز ألفي اصابة بفيروس (كورونا)

الإعلام السوري: مقتل شخصين وإصابة سبعة في هجوم صاروخي إسرائيلي

الإعلام السوري: مقتل شخصين وإصابة سبعة في هجوم صاروخي إسرائيلي

ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وهذا تعهدي لها

ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وهذا تعهدي لها

الطيران الإسرائيلي لن يمر بأجوائنا

الطيران الإسرائيلي لن يمر بأجوائنا

أمر ملكي بإقالة قائد القوات المشتركة والتحقيق معه بوقائع فساد بالسعودية

أمر ملكي بإقالة قائد القوات المشتركة والتحقيق معه بوقائع فساد بالسعودية

منذ نحو شهرين.. الإمارات تسجل أعلى معدل يومي بإصابات فيروس (كورونا)

منذ نحو شهرين.. الإمارات تسجل أعلى معدل يومي بإصابات فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

(أونروا) تُصدر بياناً بخصوص برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في قطاع غزة

(أونروا) تُصدر بياناً بخصوص برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية في قطاع غزة

قلقيلية: 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: 13 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

الزراعة بغزة: تعاملنا مع 10 آلاف اتصال في ظل (كورونا)

الزراعة بغزة: تعاملنا مع 10 آلاف اتصال في ظل (كورونا)

الاحتلال يخطر بوقف بناء عدد من المنازل غرب سلفيت

الاحتلال يخطر بوقف بناء عدد من المنازل غرب سلفيت

الهيئة الإسلامية المسيحية: شهيد وحملة هدم شرسة في القدس خلال شهر أغسطس

الهيئة الإسلامية المسيحية: شهيد وحملة هدم شرسة في القدس خلال شهر أغسطس

إدارة سجن (عوفر): نتائج العينات التي أُخذت من 120 أسيراً سلبية

إدارة سجن (عوفر): نتائج العينات التي أُخذت من 120 أسيراً سلبية

موظفو لجنة الإعمار بالأوقاف يرممون حفرة بالقرب من باب المغاربة داخل الأقصى

موظفو لجنة الإعمار بالأوقاف يرممون حفرة بالقرب من باب المغاربة داخل الأقصى

الصالحي: اجتماع الأمناء العامين بالرئيس عباس خطوة في غاية الأهمية

الصالحي: اجتماع الأمناء العامين بالرئيس عباس خطوة في غاية الأهمية

منوعات

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة &#34;يس&#34; كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: مادلين طبر: أنا مسيحية متدينة.. وسورة "يس" كانت بوابة دخولي التمثيل​

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

شاهد: ماكرون بعد لقاء فيروز: جميلة وقوية.. وتعهدت لها بإصلاح لبنان

دافع درامي جعل مايكل جاكسون يخفي صوته &#34;الحقيقي&#34;

دافع درامي جعل مايكل جاكسون يخفي صوته "الحقيقي"

منة عرفة تحذف صور&#34;علي غزلان&#34; من انستجرام

منة عرفة تحذف صور"علي غزلان" من انستجرام

شاهد: أحمد الفيشاوي وزوجته في &#34;حمام السباحة&#34;

شاهد: أحمد الفيشاوي وزوجته في "حمام السباحة"

نضال الأحمدية عن تيم حسن: &#34;خائن وحقير&#34;

نضال الأحمدية عن تيم حسن: "خائن وحقير"

حقيقة حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

حقيقة حمل الأميرة ديانا قبل وفاتها

بعد تعرض زوجته للهجوم.. أوس أوس: &#34;دمرتوها نفسيا&#34;

بعد تعرض زوجته للهجوم.. أوس أوس: "دمرتوها نفسيا"

قبل كندا علوش.. عمرو يوسف كان خطيباً لهذه الفنانة الشهيرة قبل 12عاماً

قبل كندا علوش.. عمرو يوسف كان خطيباً لهذه الفنانة الشهيرة قبل 12عاماً

ريهام عبد الغفور تصدم المتابعين بملامح مختلفة.. هل خضعت للتجميل؟

ريهام عبد الغفور تصدم المتابعين بملامح مختلفة.. هل خضعت للتجميل؟

عربي

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)

الرئيس الصيني: مستعدون للعمل مع المغرب بشأن تطوير لقاح (كورونا)

يخت أمير قطر يرسو في تركيا

يخت أمير قطر يرسو في تركيا

اتفاق سلام تاريخي &#34;بالأحرف الأولى&#34; بين الحكومة السودانية وحركات متمردة

اتفاق سلام تاريخي "بالأحرف الأولى" بين الحكومة السودانية وحركات متمردة

الأردن يتجاوز ألفي اصابة بفيروس (كورونا)

الأردن يتجاوز ألفي اصابة بفيروس (كورونا)