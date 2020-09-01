فلسطين: سبع وفيات و552 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و68.2% من المصابين تماثلوا للشفاء

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل سبع حالات وفاة و552 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 282 مُصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 4433 فحصاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وأضافت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن حالات الوفاة، سجلت في محافظة رام الله والبيرة (3 حالات)، ومحافظة الخليل (حالتان)، محافظة قلقيلية (حالة)، قطاع غزة (حالة).



وذكرت، أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 68.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.2%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.



وقالت وزيرة الصحة: إن 62.6% من مجمل الإصابات النشطة بفيروس (كورونا) تتركز في محافظتي القدس والخليل، بواقع 3400 حالة في محافظة الخليل، و2558 في محافظة القدس (1734 بمدينة القدس و824 في ضواحيها).



وأشارت وزيرة الصحة إلى أن نسبة الإصابات النشطة في قطاع غزة بلغت 3.3% من مجمل الإصابات النشطة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة في الضفة الغربية بما فيها القدس 96.7% من مجمل الإصابات النشطة المسجلة في فلسطين، بواقع 319 إصابة نشطة في قطاع غزة، و9199 في الضفة الغربية بما فيها القدس.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (203)، محافظة نابلس (64)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (56)، محافظة رام الله والبيرة (68)، جنين (15)، أريحا والأغوار (10)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (12)، طوباس (2)، قطاع غزة (44)، ضواحي القدس (26)، فيما لم تتوفر أي معطيات جديدة حول مدينة القدس.



وتابعت وزيرة الصحة، أن حالات التعافي الجديدة، سجلت في: محافظة سلفيت (8)، محافظة الخليل (151)، محافظة جنين (2)، محافظة طولكرم (11)، محافظة قلقيلية (53)، محافظة بيت لحم (53)، المحافظات الجنوبية- قطاع غزة (4).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 28 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن