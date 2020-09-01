مصطفى البرغوثي: يجب أن يكون اجتماع الرئيس بالفصائل بداية إنهاء الانقسام

مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، على أهمية اجتماع الرئيس محمود عباس، بالأمناء العامين للفصائل، وحركتي حماس والجهاد، كونه يشكل رسالة لوحدة أطياف الشعب الفلسطيني في مواجهة (صفقة القرن) والتطبيع.



وأوضح البرغوثي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الاجتماع يمكن أن يشكل بداية، يبنى عليها لإنهاء الانقسام بشكل كامل، وتبني استراتيجية وطنية موحدة؛ لمواجهة كل المخاطر التي يعيشها شعبنا.



وشدد على ضرورة نزع البساط من تحت أقدام من يستغلون الانقسام، خاصة وأننا على أعتاب مرحلة استراتجية كبرى في قيادة النضال الوطني.