أبو ليلى: اجتماع الرئيس بالأمناء العامين سيكون مدخلاً لمواصلة الحوار الوطني

قيس عبد الكريم نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية

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رام الله - دنيا الوطن

قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية، قيس عبد الكريم: إن اجتماع الرئيس محمود عباس، مع الأمناء العامين للفصائل، يحمل أهمية كبيرة، لأنه يأتي في ظروف نحن في أمس الحاجة لتعزيز وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.



وأكد عبد الكريم، أن الرئيس سيفتتح حواراً وطنياً بمشاركة الأمناء العامين للفصائل، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مضيفاً أن الاجتماع، سيكون مدخلاً لعملية متواصلة من الحوار الوطني، على أن تفضي إلى التوافق الكامل على برنامج سياسي.



كما أكد عبد الكريم، أن الاجتماع، سيفتح الطريق لإنهاء الانقسام وتعزيز وحدة الكل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، باعتباره الرد البليغ على المحاولات الجارية لتهميش قضية شعبنا، وتجاوز حقوقه.