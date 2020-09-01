حماس: المواطن سيلمس بالأيام القريبة مشاريع حيوية ستخدم مختلف القطاعات المتضررة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء: إن ما حققته المقاومة الفلسطينية من إجراءات جديدة لتخفيف الحصار، ومواجهة (كورونا) في قطاع غزة، كان رغم أنف الاحتلال، وهي خطوة مهمة على طريق الإنهاء الكامل للحصار.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المقاومة تواصل مراكمة الخطوات، وانتزاع مطالب شعبنا من الاحتلال بشكل متدرج لإنهاء الحصار كاملاً عن قطاع غزة، وتحقيق حياة عزيزة وكريمة لشعبنا.



وتابعت: أن هناك العديد من المشاريع الحيوية، التي تم الاتفاق على تنفيذها بتمويل قطري كريم، وسيلمسها المواطن الفلسطيني في الأيام القريبة، ومنها ما يخدم مختلف القطاعات المتضررة من الحصار و(كورونا) تحديداً.



وكان القيادي في الحركة، أسامة حمدان، قال في تصريحات لإذاعة (الأقصى): إن المقاومة في مرحلة تسجيل النقاط، ولم تخرج من المواجهة خاسرة، مشدداً على أن ما حققته، هو مناسب في إطار استمرار المواجهة، التي تهدف إلى كسر كامل للحصار.



وأضاف: أن قيادة المقاومة، كانت معنية بأن تحقق اتفاقاً من شأنه السماح لشعبنا بمواجهة جائحة (كورونا)، وألا يستفيد الاحتلال من تلك الأزمة للضغط على شعبنا.



وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد، وإجراء عدد من المشاريع في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطن