الصالحي: اجتماع الأمناء العامين بالرئيس عباس خطوة في غاية الأهمية

بسام الصالحي

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لحزب (الشعب) بسام الصالحي: إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل مع الرئيس محمود عباس، بعد غد الخميس، خطوة في غاية الأهمية، وهو استكمال للاجتماع السابق للقيادة، الذي تم خلاله الاتفاق على عقد لقاء، يجمع كل الأمناء العامين للفصائل للبحث في استكمال الخطوات الفلسطينية في مواجهة (صفقة القرن) وإجراءات الاحتلال، والمضي قدماً باتجاه إنهاء الانقسام.



وأكد الصالحي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن مسؤولية الجميع الآن، تحتم أن يكون هناك جهد فعلي وحقيقي لتوحيد الصف الداخلي الفلسطيني، وتحويل ذلك لفعاليات ملموسة على الأرض، وصولاً في نهاية الأمر لاستراتيجية فلسطينية موحدة، بهدف قطع الطريق على محاولات الاستفادة من الانقسام للنيل من منظمة التحرير.