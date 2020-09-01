2159 إصابة جديدة.. إسرائيل تؤجل افتتاح العام الدراسي في 23 بلدة بسبب (كورونا)

فتحت صباح اليوم، المدارس في إسرائيل أبوابها لاستقبال جموع الطلاب في مستهل العام الدراسي الجديد، وسط قيود وإجراءات مشددة، وقاية من فيروس (كورونا).





فيما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل ​​2159 إصابة بـ (كورونا) خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وفق (عرب 48).





وقالت مصادر وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية: إن نحو مليون وأربعمائة ألف تلميذ، عادوا صباح اليوم إلى مقاعد الدراسة بصورة جزئية، بحسب الخطة التي بلورتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة.





وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي، الخاص بشأن فيروس (كورونا)، الليلة الماضية، إرجاء افتتاح السنة الدراسية، إلى بعد غد الخميس، على الأقل في 23 مدينة مصنفة باللون الأحمر؛ لكثافة تفشي (كورونا) فيها.





كما لا تنتظم الدراسة في ثلاث عشرة مدرسة وروضة أطفال بسبب مرض (كورونا) في صفوف الطواقم التعليمية العاملة فيها.





وقالت مصادر إعلامية: إن الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بدون استثناء في مدينة القدس، ستتجدد.





وأشارت بلدية الاحتلال في القدس إلى أنها أقامت ثمانية وأربعين صفاً جديداً لروضات الأطفال في القدس الشرقية، ودشنت مدرسة ابتدائية جديدة في كفر عقب.





ورغم ذلك، فقد جاء من جمعية (عير عاميم) والجمعية لحقوق المواطن، إن جهاز التعليم العربي في المدينة لا يزال ينقصه ثلاثة آلاف غرفة صفية، وأن هناك اكتظاظاً شديداً في الصفوف القائمة.





كما يتبين من معطيات الجمعيتين، أن هناك تحدياً كبيراً بشأن التعليم عن بعد؛ لعدم توفر الحواسيب لدى العديد من العائلات أو بسبب سوء البنية التحتية للإنترنت.

رام الله - دنيا الوطن