غانتس: إسرائيل ستحافظ على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء: إن إسرائيل، ستحافظ على تفوقها النوعي العسكري بالشرق الأوسط، حتى وإن عُقدت صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة، ودولة الإمارات.





وأكد في حديث حصري لصحيفة (جيروزاليم بوست)، أن التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، يعد أمراً حيويًا لأمنها، مضيفاً أنه بإمكان إسرائيل، عقد صفقات أسلحة مع الولايات المتحدة، وأن الحديث عن عقد صفقات لا يخص الإمارات فحسب.

بدوره، أكد الناطق بلسان جيش الاحتلال، هداي زيلبرمان على أن الجيش، يعمل على ضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة إسرائيل، عبر سلسلة من العمليات، وبوسائل متنوعة.





وأضاف أن إعلان (حماس) عن العودة إلى التهدئة، يأتي في أعقاب التغيير في سياسة الجيش، والرد بالقوة على الاعتداءات، وفق قناة (مكان) الرسمية.





ومن جانبه انتقد رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان الاتفاقية بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية، واصفاً إياها بدفع خاوة لحماس، مستذكراً أنها لا تشمل الإفراج عن الإسرائيليين المحتجزين لديها.





وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، قد انتقدت دور الحكومة في إعادة الجنود من غزة، قائلة: إن إسرائيل لم تبذل أي جهد لإعادة الجنود الإسرائيليين من غزة، طوال فترة المفاوضات بوساطة المخابرات المصرية أولاً، ثم بوساطة مصرية وقطرية مع غزة، على حد تعبيرها.





وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت مساء أمس الاثنين، بأنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة جديد، بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطرية، سيتم بموجبه وقف إطلاق البالونات الحارقة تجاه الغلاف، وإعادة فتح المعابر، وفتح بحر غزة للصيد.

رام الله - دنيا الوطن