"الصحة": أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين بارتفاع وهناك بؤر جديدة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار: إن تصاعد الإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين كان متوقعاً، نتيجة استمرار المواطنين، بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن أعداد الإصابات في ارتفاع، وهناك بؤر جديدة بدأت تظهر، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى حدة الحالة الوبائية، إذا لم يتم الالتزام، لاسيما وأننا مقبلون على عام دراسي جديد.



وأشار النجار إلى أنه بالنظر إلى نتائج الفحوصات أمس واليوم، فإن هناك عودة كبيرة للإصابات في مناطق "تفوح" و"دورا" و"حلحول" ومدينة الخليل، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات لتفادي ارتفاع غير مسبوق في الإصابات.



وحول الوضع الوبائي في غزة، أكد مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، أنه يجري التنسيق مع المؤسسات الدولية؛ لإرسال مواد طبية وأخرى للتعقيم ومسحات لفحص (كورونا) ومواد أخرى.