خامنئي: الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي خيانة لن تدوم طويلاً

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي "خيانة لن تدوم طويلاً، لكنها ستبقى وصمة عار على جبين الإمارات".





واعتبر المرشد الإيراني، أن تطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل "خيانة للأمة الإسلامية، والشعوب العربية، ودول المنطقة وفلسطين".





وأضاف "آمل أن يستيقط الإماراتيون، ويعودوا إلى رشدهم ويصححوا فعلتهم" وفق (روسيا اليوم).





وتابع حديثه بشأن الاتفاق، قائلاً عن الإمارات: "إنهم افسحوا المجال أمام الصهاينة للتمدد في المنطقة، وطمس القضية الفلسطينية التي تمثل احتلال دولة".

رام الله - دنيا الوطن